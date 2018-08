Baleari, Capri, Sardegna, cambiano gli orizzonti, ma non le curve seducenti di Cristina Buccino in bikini, in vacanza con le sorelle Maria Teresa e Donatella. In barca la showgirl mostra scorci della sua bellezza e in acqua... si mette (quasi) a nudo evidenziando le curve hot del suo lato B appena coperte da un tanga nero.