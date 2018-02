clicca per guardare tutte le foto della gallery

Con la sua "polpettina" è sempre stata molto social e la prima uscita sulla neve di mamma Tania Cagnotto non poteva che essere con la figlioletta Maya. "Oggi la mia polpettina compie un mese", scrive su Instagram la tuffatrice altoatesina, pubblicando anche una dolce immagine delle due in un paesaggio di montagna innevato. Ed è boom di "like".