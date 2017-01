3 di 3 Chi

Tania Cagnotto, nozze a tempo di rock

Tania Cagnotto e Stefano Parolin si tuffano in mare dalla barca con la quale, subito dopo le nozze, sono partiti per un mini viaggio di nozze per una settimana. «Pensavo che, con l’addio alle gare, non avrei più provato l’adrenalina che accompagna i tuffi», racconta Tania a Chi. «Invece sia all’ingresso in chiesa sia dopo, alla festa, ho provato la stessa sensazione elettrizzante».