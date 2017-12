Sparkling December, il party più esclusivo a Venezia

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Da Barbara d’Urso a Leopoldo Mastelloni e Jonathan Kashanian, da Massimiliano Finazzer Flory a Matteo e Diamante Marzotto, Gilberto e Bianca Arrivabene e tanti altri. Sono tanti gli ospiti che hanno partecipato allo "Sparkling December Cocktail and Dinner Party" alla laguna di Venezia,, che è stata anche un’importante occasione benefica per raccogliere fondi a sostegno delle attività di Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus. (Foto Max Montingelli SGP, Marco Sartori Full Contrast)