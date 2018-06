Una festa in rosa per sole ragazze. Unicorni, torta dalle tinte pastello e un ambiente ovattato e riservato per dedicarsi a qualche beauty-sfizio come una manicure o un trucco leggero da sfoggiare con le amiche. La figlia di Simona Ventura, Caterina, ha spento 12 candeline e sui social sono piovuti dolcissimi messaggi d'auguri: dal compagno di Simona, Gerò Carraro, alla zia Sara, al fratellone Niccolò...