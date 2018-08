Ronaldo in gol, Georgina Rodriguez sexy sulla terrazza di casa a Torino

Lui firma autografi nel dopo partita a Villar Perosa e lei posa sexy sulla terrazza di casa con vista su Torino. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno conquistato non solo gli juventini. E così mentre i riflettori sono puntati sul calciatore che non delude le aspettative e dopo una manciata di minuti in campo regala il suo primo gol in bianconero, la compagna si affida allo shopping e sfoggia i regali dalla terrazza della sua mega-villa sulle colline torinesi. La coppia la farà da padrona... in tutti i campi.