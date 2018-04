clicca per guardare tutte le foto della gallery

Arrivata a Milano per il party di lancio della sua linea di make-up, tanto apprezzata dalle beauty addicted, Rihanna si è concessa anche un po' di shopping nelle boutique di lusso del quadrilatero della moda. In Italia Riri si è portata, oltre all'entourage e alle guardie del corpo, anche la mamma, le sorelle e la nipotina. Posa sexy e ammiccante sui social prima di uscire a fare compere... per tutte le sue donne.