Raffaela Maria festeggia sei anni e la famiglia festeggia a Mykonos. Pranzo in spiaggia con mamma Marica Pellegrinelli, sexy in copricostume, papà Eros Ramazzotti, il fratellino Gabrio Tullio e la sorella Aurora con il fidanzato. Per la figlia del cantante una torta colorata a forma di unicorno da gustare davanti al mare...