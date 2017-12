Principe Harry e Meghan Markle, prima uscita ufficiale

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Gli inglesi la amano già e Meghan Markle non tradisce le aspettative. Mentre i paragoni con la cognata Kate Middleton si sprecano, l'attrice americana è perfetta nella sua prima uscita ufficiale. In occasione della Giornata Mondiale contro l'Aids, si presenta davanti a una folla ansiosa di vederla, emozionata e raggiante vicina al suo principe Harry. Per il viaggio a Nottingham sfodera all'anulare il suo anello d'oro giallo dal valore inestimabile che contrasta con il cappotto scuro: un colpo d'occhio ben riuscito.