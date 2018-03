Paris Hilton, topless e orecchie da coniglietta per un "Secret Sexy Shoot"

Orecchie e maschera da coniglietta e indosso solo un paio di...mutande a vita alta. Servizio fotografico super bollente per Paris Hilton, che su Instagram ha postato il suo Secret Sexy Shoot con il famoso fotografo Warwick Saint. In topless con le braccia a coprire il seno la bionda ereditiera posa da vera top model su tacchi altissimi. E sempre in tema sono gli scatti da topolina che Paris tira fuori dal cassetto dei ricordi e datati 2014, nuda e mascherata. Pochi giorni fa la bella socialite aveva condiviso una serie di foto seducenti per il lancio del suo nuovo singolo "I need you". Leit motiv: pochi vestiti addosso. Sembra proprio che miss Hilton abbia riscoperto il piacere di spogliarsi dietro un obiettivo...