Paris Hilton in Thailandia: cosa nascondono quelle morbide forme?

Saluta i suoi fan da uno splendido resort di Phuket, in Thailandia, mentre si gode le vacanze, ma sotto quel costume intero fucsia si nasconde qualcosa? Le morbide forme che Paris Hilton mostra a bordo piscina sulle sue pagine social accendono la curiosità dei follower che le chiedono diretti: "Sei incinta?". Dopo la festa per il baby shower della sorella Nicky, che sta per dare alla luce il secondo figlio, tocca ora all'ereditiera più famosa d'America preparare il party per il suo bebè?