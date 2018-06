Ironia della sorte, Paola Di Benedetto indossa un sexy abito da sposa in pizzo a pochi giorni dal suo addio a Francesco Monte. Di nuovo single l'ex naufraga non rinuncia al vestito da cerimonia con tanto di ghiera preziosa e velo. Piccolo particolare, invece di sfilare lungo la navata di una chiesa... lo fa in passerella a Palazzo Caracciolo (Napoli), come testimonial per una nota stilista.