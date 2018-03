clicca per guardare tutte le foto della gallery

Altro che casto bacio della buonanotte sotto casa, Paola Caruso non riesce a staccare le sue labbra da quelle della sua nuova fiamma Edoardo Cicchinelli. La sequenza di scatti pubblicata da "Novella 2000" non lascia spazio all'immaginazione, la passione tra i due è incontenibile. L'ex naufraga, che ha da poco chiuso la sua relazione con Stefan D'Angieri, figlio del diplomatico Pupi, sembra pronta a voltar pagina in amore.