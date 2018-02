clicca per guardare tutte le foto della gallery

Total black, immancabile cappello in testa, smalto lilla e mani tatuate, Paola Barale fa fermare il traffico quando passeggia per le vie di Milano. Passo disinvolto nonostante i flash, a Brera la conduttrice 50enne sfodera il suo charme e il suo stile inconfondibile lasciando dietro di sé un alone di mistero e curiosità...