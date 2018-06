clicca per guardare tutte le foto della gallery

Gigi Buffon, l'ex portiere juventino, si concede un po' di relax dopo l'addio alla sua amata squadra con un amico e con la compagna Ilaria D'Amico in Versilia. Sempre in gran forma, mostra un fisico da vero atleta e si diverte spensierato in riva al mare...