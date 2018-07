Niccolò Bettarini in vacanza a Viareggio tra brindisi e spiaggia con papà

Prosegue all'insegna della famiglia allargata l'estate targata Niccolò Bettarini. Dopo l'incidente fuori dalla discoteca a Milano, il figlio di Simona Ventura e Stefano sta trascorrendo qualche giorno a Viareggio con la famiglia di papà. Pomeriggi in spiaggia con il fratello Giacomo, serate in compagnia con zii e nonni. Hanno festeggiato l'anniversario di matrimonio dei genitori di Stefano e il compleanno della mamma di Nicoletta Larini, fidanzata dell'ex calciatore. Niccolò, che ancora ha il tutore al braccio dopo l'intervento subito a Milano, sorride e si diverte in famiglia tra selfie, video e scatti social. Guarda le vacanze in Versilia del figlio di SuperSimo...