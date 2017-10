Natasha Stefanenko: "I mariti son tutti uguali"

I mariti son tutti uguali. A scriverlo non è la vicina della porta accanto ma l'ingegnere russo trapianto in Italia in veste di modella e showgirl, Natasha Stefanenko, 46 anni. Filma una divertente gag con il marito Luca Sabbioni, sposato 22 anni fa e con cui condivide baci e abbracci social da far invidia ai neofidanzatini, e scrive su Instagram: “Io rifaccio, lui sfascia... sono tutti uguali... mariti disastro”. L'ironico siparietto vede la Stefanenko sistemare il letto mentre Luca salta sposando lenzuola e coperte...