Michelle Hunziker super sexy nella prova bikini... 20 anni dopo

"Questo costume me l’aveva regalato il mitico Frank 20 anni fa...un bellissimo ricordo perché proprio con questo Bikini di Jeans facemmo la nostra primissima copertina di @tvsorrisi...è stato l’inizio di un emozionante cammino lavorativo che abbiamo fatto insieme per tanti anni ed un amicizia profonda...ho ritrovato il costume e ho “provato” a riprodurre lo scatto di Rino Petrosino qui in vacanza 20 anni dopo..."Michelle Hunziker posta uno scatto di 20 anni fa per la copertina di "Tv Sorrisi e Canzoni" e accanto uno in cui indossa lo stesso bikini adesso. Il risultato? La bionda conduttrice non ha perso sex appeal ed è come se il tempo si fosse fermato per lei. Bella e sensuale come negli scatti successivi in bianco e nero delle sue stories, in cui cammina sinuosa su una spiaggia deserta, sfoggiando le forme sexy e perfette del suo lato B. E al marito Tomaso Trussardi dedica le parole più dolci a margine di uno scatto social: "Certe volte amo starti accanto, nel silenzio, nella penombra....ed è proprio lì che ti vedo meglio... luce mia".