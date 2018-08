Dopo il mare, la montagna. Dalle Maldive alle Dolomiti il passo è breve per Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, le figlie Celeste e Sole e i cagnolini. Per un soggiorno in alta quota, la famiglia ha raggiunto Feres in elicottero condividendo l'esperienza sulle storie di Instagram con tanto di urla delle bambine elettrizzate e sorrisi dell'imprenditore che dall'alto ha ripreso con il cellulare un panorama mozzafiato.