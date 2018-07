Come una sirenetta, Michela Persico posa sulle rocce in Sardegna sfoggiando le stesse curve sexy che hanno fatto impazzire la spiaggia di Forte dei Marmi pochi giorni fa. Per lei bagni di sole in bikini senza il fidanzato, il calciatore Daniele Rugani, impegnato nel ritiro precampionato con la Juventus. Ma presto i due andranno a vivere sotto lo stesso tetto, un nido d'amore in costruzione a Torino.