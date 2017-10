clicca per guardare tutte le foto della gallery

Sono stati avvistati a Verona e a Bologna a mangiar tagliatelle. Dopo il matrimonio blindato, Alicia Vikander e Michael Fassbender sono stati pizzicati in viaggio di nozze in Italia. Sui social i selfie con i fan tra le strade o in osteria. L'attrice sarà Lara Croft al posto di Angelina Jolie...