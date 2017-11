Aria sbarazzina, trucco deciso, capelli raccolti e mise da capogiro per Melissa Satta che incanta le serate milanesi con il suo look affascinante e sensuale, con tanto di reggiseno nero a vista. Arriva in corso Vittorio Emanuele per una serata di festa in una boutique di gioielli. E' lei la madrina più preziosa della notte meneghina.