Meghan Markle, quel tubino plissettato che nasconderebbe un segreto: la duchessa è incinta?

Non c'è uscita pubblica della bella Meghan Markle che non susciti qualche malizioso rumor. Questa volta l'occasione è stata la serata di beneficenza londinese per i “100 Days to Peace” organizzata da The Royal Armouries, per raccogliere fondi a favore dei veterani di guerra con disagi mentali. La duchessa del Sussex si è presentata con un tubino blu elettrico con plissettature morbide e coprenti sul pancino. Per i media un escamotage fashion per nascondere forme sospette e l'indizio inconfutabile che Meghan sia in dolce attesa...