Meghan Markle, il lato sportivo della duchessa: gioca a palla in tacchi a spillo

Elegante e sportiva al tempo stesso. La duchessa del Sussex Meghan Markle non smette mai di stupire e incantare per la sua grazia e bellezza. Eccola alle prese con la palla in tacchi a spillo. Lei e il principe Harry hanno incontrato le stelle dello sport alla Loughborough University dove hanno partecipato ai Coach Core Awards. L'evento, fondato dalla Royal Foundation nel 2012, include masterclass di leggende sportive come la maratoneta Paula Radcliffe, la stella del tennis Laura Robson e l'inglese Netballer Eboni Beckford-Chambers.