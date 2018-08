Matteo Salvini e Elisa Isoardi: "Baci dalla Romagna"

"Baci dalla Romagna", scrive Matteo Salvini su Instagram postando uno scatto in cui sorride a petto nudo accanto alla sua bellissima compagna Elisa Isoardi, in costume nero. Un selfie da vera e propria cartolina dalle vacanze. Gli fa eco la Isoardi, che sul suo profilo condivide invece uno scatto in cui è da sola sulla spiaggia, stesso costume molto elegante: "Ho trovato il coraggio di andare in spiaggia nonostante sia bianca come il latte... rifletto il sole!" scrive. Ospite alla festa del Carroccio in provincia di Ravenna il ministro dell'Interno si è concesso poi un break al mare con la sua Elisa.