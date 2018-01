Martorana party, Belen e Barbara d Urso cubane per una notte

Balli, alcol a fiumi e tanta musica. D'altronde non poteva essere altrimenti considerato che quest'anno il tema scelto dal couturier Alessandro Martorana per festeggiare il suo 44esimo compleanno era Cuba. Nella sala dell'Hotel Melia di Milano sapientemente curata dalla bravissima Isabella Fiore, tutto lo showbiz che conta ha tirato fino a tardissimo. Perché ormai da anni la festa è una occasione mondana per riunire clienti ed amici. Così calciatori, imprenditori e showgirl hanno risposto all'appello. Black tie per gli uomini, coloratissime le dame. Da Belen Rodriguez un po' nervosa alla sorella Cecilia che non ha lasciato un attimo solo il fidanzato Ignazio Moser, da Barbara D’Urso sempre sorridente a Diletta Leotta al fianco del fratello Mirko Manola, Alessia Reato, Filippo Magnini intento a flirtare con Giulia Salemi, Elenoire Casalegno, Anna Foglietta, Laura Barriales, Alessia Ventura, Giorgia Palmas, Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng, Elisabetta Gregoraci in versione single, Simona Ventura senza il suo Gerò Carraro, Valeria Marini, Thais Wiggers, Mariana Rodriguez, Marco Borriello, Davide Lippi, Justine Mattera, Barbara Snellemburg, Costanza Caracciolo senza Bobo Vieri (i due però sono sono sempre più innamorati), Totò di Natale, Andrea Ranocchia, Francesca Rocco e il marito Giovanni Masiero e Benedetta Mazza e tanti altri.