Su quel ramo del lago di Como Martina Colombari sfodera tutto il suo sex appeal in piscina a pochi passi dalla riva. Si sfiora la testa, scruta l'orizzonte e mette in luce le sue forme toniche e perfette mentre riemerge dall'acqua. Poi, cambia location ma non la sostanza: stacco di coscia esagerato con un body nero monospalla per uno shooting in camera da letto... super hot