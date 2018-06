Sulla spiaggia di Forte dei Marmi per Mario Cipollini (50 anni) e Francesca Marcon (34 anni) ci sono solo... baci e pallavolo. La coppia di sportivi regala una sequenza di scatti hot in cui va in scena la passione: lui, con uno slip verde e i muscoli scolpiti, cinge a sé la schiacciatrice fasciata in un bikini rosa sgambato, molto sexy.