Marchisio festeggia 10 anni d amore, viaggio di “squadra” a Ibiza

Claudio Marchisio e Roberta Sinopoli festeggiano dieci anni d'amore e gli amici si organizzano per un party in grande stile. T-shirt personalizzate con l'immagine stilizzata della coppia, cover per lo smarthphone abbinata e poi via tutti in volo per Ibiza. Squadra che vince non si cambia! E così il collaudato gruppo vacanze si ritrova in aereo: l'immancabile compagno di spogliatoio Andrea Barzagli con la moglie Maddalena Nullo, il couturier Alessandro Martorana con Elena Barolo, il portiere Marco Storari e Veronica Zimbaro, il calciatore juventino Stefano Sturaro con Federica Pignotti e molti altri...