Maddalena Corvaglia, allo scoperto con il suo Alessandro Viani

"All you need is love..." cinguetta Maddalena Corvaglia mentre regala ai follower la prima foto di coppia con il compagno Alessandro Viani. I due erano già stati pizzicati insieme lo scorso aprile da "Chi", ma di scatti social "in amore" nemmeno l'ombra. Fino ad ora. La showgirl e l'immobiliarista milanese si abbracciano in riva al mare e sorridono felici... alla luce del sole. "Per fortuna il periodo BUIO è finito", risponde infatti Maddy ad un follower. Complimenti e cuoricini su Instagram dalle amiche Elisabetta Canalis, Costanza Carcciolo e Juliana Moreira.