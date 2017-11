Luca Zingaretti, festa in famiglia per i 56 anni

Il settimanale "Chi" pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 15 novembre, le immagini esclusive della grande festa che Luca Zingaretti ha organizzato per il suo 56° compleanno. Su Tgcom24 in anteprima gli scatti della famiglia al gran completo, che si è riunita in un agriturismo alle porte di Roma. In prima fila la moglie Luisa Ranieri (innamoratissima) e il fratello Nicola, governatore del Lazio. Una bella tavolata all'aria aperta dove protagonisti sono stati soprattutto i bambini.