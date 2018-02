Luca Bizzarri e Ludovica Frasca, tenera è la notte

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Si erano allontanati qualche mese fa, ora sembra essere tornato il sereno. Come rivela il settimanale "Spy", Luca Bizzarri e l'ex velina Ludovica Frasca hanno capito di amarsi ancora, tanto da essere paparazzati mano nella mano in una notte milanese. I due si erano mostrati insieme sui social in occasione del matrimonio di Carlo Cracco con Rosa Fanti a gennaio. E proprio nel corso di una serata a quattro con i neo sposi, Luca e Ludovica si sono scambiati dolci tenerezze.