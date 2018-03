Serata all'insegna dei ricordi anni Novanta per Cristina Quaranta, Sabrina Marinangeli e Samantha Dell'Acqua. Le tre ex ragazze di “Non è la Rai” si sono ritrovate a far bisboccia al G-Rough a Roma. Risate e balli per le tre proprio come ai tempi del programma tv. “Ricomincio da me” ha cinguettato qualche giorno fa la Quaranta, oggi 45enne. E Sabrina Marinangeli ha scritto sui social: “Voglia di rinascita”.