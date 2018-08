Vacanze da mamma per Laura Torrisi che mostra ai follower le cartoline dalla villa con piscina che si affaccia sul mare che occupa insieme alla figlia Martina Pieraccioni e ad alcuni amici. “Tu non sei al primo posto. Tu sei l'unico posto” scrive alla bambina con cui condivide momenti di gioco, di divertimento e di tenerezza. Per i fan non mancano retrospettive sexy tutte da ammirare. Del fidanzato Luca Betti nessuna traccia... social!