Ogni anno per il compleanno della figlia Martina l'attrice Laura Torrisi si chiude in cucina per preparare con le sue mani una torta spettacolare. Per festeggiare i sette anni della piccola di Leonardo Pieraccioni la nostra pasticciera ha preparato il pan di spagna, le creme e modellato con la pasta di zucchero conchiglie, sassi, stelle marine, alghe e coralli. Tutto in linea con il tema della festa. Sfoglia la gallery...