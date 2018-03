Una principessa ribelle tra le spose. Laura Torrisi non indossa l'abito bianco, ma sfila come una vera reginetta della passerella con un abito che le lascia scoperto il décolleté durante il defilé di abiti da sposa a Roma. Ai piedi porta i tacchi a spillo, ma appena arriva in hotel si infila un paio di anfibi e sfodera il suo lato rock mostrando, seduta sul lettone, le sue gambe sexy. Un messaggio “velato” per il suo Luca Betti?