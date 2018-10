Solo una settimana fa ha annunciato il sesso del suo bebè con la scritta "It's a Girl" e nella stessa occasione ha svelato il nome della bambina, Melania. A Lugano Laura Barriales festeggia il suo baby shower in rosa circondata dalle amiche più care. Confetti, palloncini e tanta allegria per la showgirl prossima a diventare mamma per la prima volta.