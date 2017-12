La modella in copertina su "Vogue" insieme al figlio affetto da sindrome di Down

Quella dell'edizione olandese di "Vogue" è una copertina a suo modo storica. Per la prima volta infatti ritrae un bambino affetto da sindrome di Down. Si tratta di Micah, figlio della modella Amanda Booth. Lei ha trasformato il piccolo in una star del Web con una pagina instagram a lui dedicata, "LifewithMicah". Nessun intento sensazionalistico ma solo la voglia di dimostrare che anche chi ha la sindrome di Down può avere una vita normale e non deve essere ghettizato.