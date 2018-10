Fasciata in un elegante abito blu, Sasha ha festeggiato il suo 18esimo compleanno in una location suggestiva con tanto di red carpet. Al suo fianco ci sono mamma Natasha Stefanenko e papà Luca Sabbioni, orgogliosi della loro "donna". Biscotti a tema, torta spettacolare, musica e fuochi d'artificio per chiudere in bellezza un giorno indimenticabile.