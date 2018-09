clicca per guardare tutte le foto della gallery

"La mamma è sempre la mamma", ha scritto su Instagram Isabella Rossellini a margine dello scatto in cui la figlia Elettra Wiedemann allatta il suo bambino prima di calcare la passerella con il resto della famiglia per Dolce e Gabbana. L'attrice 66enne ha infatti sfilato per l'occasione con tre generazioni della sua famiglia: i figli Roberto ed Elettra e il nipotino Ronin.