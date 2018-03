Kylie Jenner, ecco la prima foto con la sua bambina a un mese dalla nascita

Kylie Jenner ha festeggiato il primo mese della piccola Stormi, con una foto da oltre 9 milioni di like su Instagram, nella quale tiene teneramente in braccio la bimba. Dopo aver ricevuto una Ferrari super lusso dal compagno Travis Scott, come regalo dopo il parto, la giovane imprenditrice sembra esser ritornata già in perfetta forma. Le sue pose sensuali davanti allo specchio lo testimoniano e quello slip birichino ha già mandato in estasi i suoi follower sui social.