Kim Kardashian, torta ad altezza naturale e gioiello da oltre un milione di euro

Un pasticciere di Londra ha impiegato 10 giorni per creare una torta a grandezza naturale con le sembianze di Kim Kardashian. E l'opera è diventata subito virale. Non solo. Il prezioso dolce (con 15 chili di cioccolato) è stato arricchito di una collana di diamanti del valore di più di un milione di euro realizzata interamente in platino con 862 diamanti taglio brillante per un totale di 19.80 carati con smeraldi e pietre di onice insieme a un bracciale con 6 carati di diamanti e smeraldi. A fare da modella è stata una sosia di Kim. Il risultato è davvero stupefacente: uno sguardo quasi identico a quello della Kardashian, con ciglia fatte di zucchero e unghie gettate nello zucchero e dipinte con vernice commestibile. E non poteva mancare il famoso Lato B. Zuccheroso...