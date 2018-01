Continuano ad arrivare mazzi di fiori a casa di Kim Kardashian e Kayne West per la nascita (da madre surrogata) del loro terzo figlio: "E' stata la migliore esperienza che abbia mai avuto", ha affermato la socialite che non ha ancora condiviso con i follower l'immagine della sua bambina. Per ingannare il tempo però... regala uno scatto hot in topless allo specchio mettendo a nudo la sua silhouette intatta.