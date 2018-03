Khloe Kardashian, pancione nudo e lingerie supersexy

Un set fotografico ad alto tasso erotico per Khloe Kardashian che davanti all'obiettivo di Sasha Samsonova si mostra con il pancione nudo e stretta in una lingerie in pizzo nero molto provocante. Sul suo profilo social ha condiviso una foto sul lettone insieme a Tristan Thompson, lui le accarezza la coscia nuda e lei ricambia sfiorandogli il braccio. La sorella di Kim ha scritto di essere emozionata per questa gravidanza: “Essere incinta è sempre stato il mio sogno...”