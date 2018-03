Khloé Kardashian, guarda il suo baby shower

Baby shower esagerato per Khloé Kardashian in attesa della sua prima bambina dal cestista Tristan Thompson. L'imprenditrice, fasciata in un prezioso abito rosa, si è goduta la festa in suo onore organizzata al dettaglio in un hotel di Los Angeles. Una cascata di fiori, centinaia di palloncini, segnaposto a forma di animali, tovaglia e tovaglioli... tutto rigorosamente pink. Presenti al party mamma Kris e le sorelle Kim, Kourtney, Kylie e Kendall. "Momenti magici con le donne più magiche! Sarò per sempre innamorata di voi!", ha cinguettato Khloé a margine di uno scatto insieme a loro. Sfoglia la gallery...