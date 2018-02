Kate Upton che botta! In topless per un servizio fotografico cade da uno scoglio

Tutta colpa di un'onda anomala che ha fatto perdere l'equilibrio a Kate Upton facendola capitolare in mare. La modella era impegnata negli scatti della campagna di Sports Illustrated: seno nudo coperto dalle mani e sguardo ammaliante, Kate, in piedi a uno scoglio, non si è accorta dell'onda che stava arrivando ed è stata travolta finendo rovinosamente in mare. Non si è fatta male e ci ha scherzato: “La gonna si è fatta pesante e mi ha trascinato giù. Erano tutti spaventati”. Fortunatamente la modella se l'è cavata con escoriazioni minime e con uno spettacolare sedere al vento.