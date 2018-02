Kate Moss fa baldoria, guarda come ne esce

Prima è stata la sorpresa sbucata da una enorme torta di compleanno per l'amico fotografo Mert Alas, poi ha sorpreso tutti con il suo sguardo perso nel vuoto. Kate Moss è finita nell'obiettivo dei flash durante la sua uscita mondana londinese. Avvolta da un abito floreale e coperta da un coprispalle in pelliccia, la modella ha incantato per le sue movenze leggiadre e per il suo sex appeal quando è uscita dalla torta multipiano di Alas, poi però all'uscita dal locale ha mostrato un volto stanco e uno sguardo assente. Colpa delle ore piccole e dei festeggiamenti...