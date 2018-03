Kardashian, generazione di bellezze "anti età"

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Una generazione di bellezze a confronto. Mj Shannon (83 anni), Kris Jenner (62 anni) e Kim Kardashian (37 anni) hanno posato tutte insieme per una campagna pubblicitaria anti invecchiamento del brand di make up creato da Kim. Lo scatto social è stato subito cliccatissimo, collezionando in meno di 24 ore la bellezza di 2.6 milioni di "cuoricini". I fan poi si sono scatenati nei commenti e c'è anche chi ha paragonato Mj Shannon, nonna di Kim e mamma di Kris, a Diane Keaton.