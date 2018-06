clicca per guardare tutte le foto della gallery

"Mia moglie è fantastica. Mi sta portando a cena ma è comunque impegnata a fare la mamma", così John Legend, nella giornata dedicata alla festa del papà in America, fa i complimenti alla bellissima moglie Chrissy Teigen che, in auto è intenta a... utilizzare il tiralatte. Ironica e sensuale, la modella riempie i social di foto audaci e siparietti hot anche in veste di mamma bis.