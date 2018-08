Joanna Krupa, attrice polacca e reality star dello show tv americano "Real Housewives of Miami", si è sposata in seconde nozze con il 46enne Douglas Nunes. Per coronare il loro amore, la coppia ha scelto un monastero dell'XI secolo a Tyniec, un villaggio vicino a Cracovia. La Krupa in passato è stata sposata con Romain Zago, da cui ha divorziato nel 2017: i due si erano sposati nel 2013 e non avevano figli.